Apeldoornse atlete Marije van Hunenstijn kan niet wachten op het WK in Qatar

,,Ik ben er nu wel klaar voor, van mij mag het beginnen", lacht Van Hunenstijn, die zich al weken geleden wist te plaatsen voor het mondiale toernooi in Doha. ,,En dan moet je nog zo lang wachten voordat het echt begint.” Het is voor de Apeldoornse de beloning voor een sterk outdoorseizoen, waarin ze haar persoonlijke record op de 100, maar ook op de 200 meter verbeterde. ,,Ik voel me goed en loop hard. Ik ga ook niet naar Doha om alleen deel te nemen, ik wil heel graag minimaal de halve finales halen. Maar ik weet ook heel goed dat het op zo'n toernooi niet om tijden gaat, maar om de positie waarmee je finisht. Ik hoop gewoon dat ik de volgende ronde haal. En ook met de estafette goede prestaties neerzet.”

Warmtestage

Van Hunenstijn vertrekt volgende week donderdag met de Nederlandse equipe naar Turkije voor een trainingskamp van twee weken, waarna de reis verder gaat naar Qatar. ,,In Turkije kunnen we dan een beetje wennen aan de warmte. Daar zijn we dit outdoorseizoen wel mee bezig geweest met warmtestages in Zuid-Afrika en Amerika. We hebben met koelvesten gewerkt en met slush puppies van isotone dranken. Alles om weer voldoende vocht binnen te krijgen en aan te vullen. Maar hoe het in Qatar zal gaan, zullen we pas tijdens het WK meemaken.”

