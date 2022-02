Apeldoornse atlete Marije van Hunenstijn slaat indoorseizoen over door hakblessure: ‘Enorm balen’

11 seconden en 27 honderdste van een seconden kwam ze in actie. Uitgeschakeld in de series van de 100 meter. Nipt, dat wel, en met een beetje pech omdat ze in een zware serie zat. Tokio werd niet wat ze er van verwachtte. Met de 4x100 meter haalde ze wel de finale, maar daar ging het volledig mis met een wissel tussen Nadine Visser en Dafne Schippers. Oranje werd gediskwalificeerd en de wachtende Van Hunenstijn kwam niet in actie. ,,Zuur”, zegt ze nu. ,,Dat kwam wel even hard aan. Zeker omdat ik er zo naar toe had geleefd en gewerkt. En dan is het ook weer zo voorbij. Ik had er meer van gehoopt natuurlijk. Maar nu kan ik wel zeggen dat ik in een olympische finale heb gestaan. Ik had hem alleen graag ook gelopen.”