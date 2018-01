Apeldoornse auto in puin: 'Normaal staat die ergens anders'

Omdat haar vaste parkeerplek woensdagavond bezet was, zat er voor de Els van Bindsbergen niets anders op dan haar auto ergens anders neer te zetten. Achteraf kan de Apeldoornse zichzelf wel voor de kop slaan, want de volgende ochtend viel er een metersdikke boom op haar geliefde Opeltje.

Donderdagochtend hoorde Van Bindsbergen een luide knal. In eerste instantie dacht ze dat er iets was gebeurd bij het nabijgelegen winkelcentrum De Maat. Maar enkele ogenblikken later ontving ze een berichtje van haar buurvrouw: ze moest maar even buiten gaan kijken, want er was iets gebeurd met haar auto. ,,Ik heb wel tien minuten gehuild", vertelt de Apeldoornse. ,,Ik was namelijk zeer gehecht aan die auto."

Vernieling

Een metersdikke boom had haar Opel volledig de vernieling in geholpen. Die was omgewaaid door de storm. ,,De kans dat m'n auto kan worden gerepareerd, is natuurlijk klein. Dat wordt dus een nieuwe uitzoeken. Ik baal daar wel van, want ik was dol op die auto." Er is inmiddels contact geweest met de verzekeraar, en die heeft Van Bindsbergen verzekerd dat het allemaal goed komt.

Ondanks dat haar geliefde auto in puin ligt, telt de Apeldoornse haar zegeningen. Ze zat tenminste niet in haar Opeltje toen de metersdikke boom erop viel. ,,Zo is het ook. En een auto is natuurlijk altijd te vervangen. Voor mijzelf geldt dat niet."