Apeldoornse bakker op bezoek in het Torentje van Rutte

Samen met nog twee ondernemers ging Van der Wal in gesprek met de premier over de uitdagingen die ondernemers in hun dagelijks leven tegenkomen en wat het kabinet daar aan zou kunnen doen.

MKB-Nederland

De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland, bedoeld om ondernemers op een vast moment in het jaar te bedanken voor hun bijdrage aan economie, werkgelegenheid en welzijn.

99 Procent van de bedrijven in Nederland is een mkb-bedrijf. Het midden- en kleinbedrijf is goed voor tweederde van de werkgelegenheid en het BNP in Nederland.