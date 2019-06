Apeldoornse barman Niels is één van de verleiders in nieuwe serie Temptation Island VIPS

De Apeldoornse barman Niels Drenth is één van de verleiders in het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS. Niels is vanaf donderdag te zien in de populaire serie.

De 28-jarige Niels (of Nino, zoals hij zichzelf op Instagram noemt), is ondernemer, fotomodel én werkt iedere donderdag achter de bar van Café Confetti. De opnamen van Temptation Island VIPS vonden plaats in maart op het Thaise eiland Koh Samui.

Relatietest

In Temptation Island gaan vier koppels ‘de ultieme relatietest’ aan door een aantal weken gescheiden van elkaar te leven, omringd door minstens tien vrijgezelle dames of heren. Bij de VIPS-versie gebeurt hetzelfde, maar dan met vier bekende koppels.

Niels traint heel wat af in de sportschool om in shape te blijven. Op zijn Instagram post hij met regelmaat vanuit het krachthonk. Deze week omschreef hij zichzelf nog als ‘smartfit’.

Drankje

Café Confetti in hartje Apeldoorn is maar wat trots dat hun barman Niels meedoet aan Temptation Island VIPS 2019, zegt bedrijfsleider Monique. ,,Niels werkt op de donderdagavond. Hoe leuk is het dan om samen te kijken en ondertussen je drankje door Niels laten inschenken.’’