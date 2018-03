Apeldoornse basisscholen moeten achterstandsgeld terugbetalen

Besturen van basisscholen hebben fouten gemaakt bij de aanvraag van extra budget voor zogeheten ‘gewichtenleerlingen’. Zij vulden op formulieren bijvoorbeeld het verkeerde opleidingsniveau van ouders in, omdat hun diploma niet te controleren was of omdat de taalachterstand groot was. De fouten kwamen aan het licht tijdens grondige controles van het Ministerie van Onderwijs, dat nu het onterecht uitgekeerde geld terugvordert. Vergeleken elders in Nederland vallen de bedragen in Apeldoorn mee.

Bij de openbare scholen van Leerplein055 gaat het om bijna 30.000,-. Dat is 0,14 procent van de begroting. De 7.149,- euro die het PCBO (protestant christelijk basisonderwijs) moet terugbetalen is 0,03 procent van de totale begroting.

,,De gewichtenregeling is dermate complex dat dit voor een school in veel gevallen niet eenduidig uit te voeren is'', legt communicatiemedewerker Madeleine Schouten namens Leerplein055 uit. ,,Wanneer de administratieve onderbouwing van de oudergegevens niet volledig is, kan een terugvordering volgen. Volgend op de controle en de te verwachten terugvordering hebben we hiervoor geld gereserveerd.''