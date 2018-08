Apeldoornse basisschool steeds vaker zonder klassieke pauze

Het klassieke rooster op de basisschool is steeds minder gangbaar in Apeldoorn. Komend schooljaar maken opnieuw scholen de overstap naar een ander model: twee katholieke en twee openbare scholen.

Dat blijkt uit een rondgang langs de drie grote koepels voor basisonderwijs in Apeldoorn: PCBO (protestants-christelijk), Leerplein055 (openbaar) en Veluwse Onderwijsgroep (katholiek).

Traditioneel heeft een basisschool een lange middagpauze en voor de leerlingen een vrije woensdagmiddag. Sinds een jaar of tien zijn alternatieven in opmars. In veel van die nieuwe modellen is er geen middagpauze meer waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben naar huis te gaan. Alle kinderen blijven de hele lesdag op school. Daar bestaan varianten in, zoals een model waarbij elke dag van de week dezelfde begin- en eindtijd heeft. En een sterrenschool bijvoorbeeld is vrijwel het hele jaar open: vakanties zijn flexibel.

Helft

Er zijn in de gemeente Apeldoorn circa zeventig basisscholen - afhankelijk van de vraag of je bijvoorbeeld dependances afzonderlijk telt. Van die scholen hadden er 24 in het afgelopen schooljaar een continurooster. Met ingang van het nieuwe schooljaar dat maandag begint, komen daar vier scholen bij. Twee ervan zijn katholieke scholen, de andere twee horen bij de openbare koepel. Bovendien gaat een vijfde school de mogelijkheden dit jaar verkennen. Bij de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 kent inmiddels ruim de helft van de scholen een continurooster. Daarnaast stappen een paar scholen over naar een vijf-gelijke-dagen-model.

Rust

Vanuit oogpunt van onderwijs is er veel te zeggen voor een continurooster. Het geeft regelmaat, duidelijkheid en vaak ook meer rust. Bij een pauze waarbij kinderen naar huis of een tussenschoolse opvang kunnen is er een haal- en brengmoment en duurt het vaak even voordat na de pauze de concentratie bij kinderen is weergekeerd. Een continurooster maakt de lesdag bovendien iets korter; dat geeft leerkrachten meer tijd voor gesprekken en andere werkzaamheden. Kinderen hebben - behalve de woensdag - een langere middag voor hobby's of spelen.



Inspraak