Apeldoornse basisschoolklassen vaker thuis door gebrek aan invallende juffen en meesters

Het lerarentekort is een landelijk probleem (zie kader onderaan), dat zich volgens scholenkoepels Leerplein055, PCBO, de Veluwse Onderwijsgroep en de Eenpitters (besturen met maar één of enkele scholen) ook in steeds grotere mate in Apeldoorn voordoet. Het is nu moeilijk om een invaller te vinden als een juf of meester ziek is.