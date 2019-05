Apeldoornse basisschoolleerlingen strijden om kampioenschap stijldansen

21 gegadigden voor burgemees­ters­ambt Apeldoorn; jongste kandidaat is 28 jaar

11:07 Voor de burgemeestersvacature in Apeldoorn hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Onder de kandidaten drie vrouwen. De jongste kandidaat is 28 jaar, de oudste 61 jaar.