Apeldoornse bedrijven blijven maar groeien

Akar uit Apeldoorn een held? ‘Het belangrijk­ste is dat het goed gaat met het slachtof­fer’

17 november Jan en Ria Mendel laten er geen misverstand over bestaan: Ze zagen vanochtend een held aan het werk, na een ongeval op de Wapenrustlaan, ter hoogte van de Aurolaan in Apeldoorn. De man in kwestie, Akar Boskany, is een stuk bescheidener. ,,Het allerbelangrijkste is dat het goed gaat met het slachtoffer.’’