Apeldoornse bedrijven eindelijk bevrijd van traag koperdraadje

Economiewethouder Jeroen Joon mocht gisteren de ceremoniële openingshandeling doen. Langs de Laan van Malkenschoten kroop hij in de cabine van een graafmachine om een sleuf te graven. Daarin kan het glasvezel worden uitgerold, was de symboliek. In werkelijkheid is het werk echter al ver gevorderd, kunnen de eerste bedrijven hun snelle internetaansluiting binnenkort al in gebruik nemen.