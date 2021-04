Apeldoornse Bente (16) neemt afscheid van recordkatapult overleden vader: 'Lastig moment’

VIDEO Bente (16) uit Apeldoorn zet recordkata­pult overleden vader op Markt­plaats

26 oktober Natuurlijk dacht ze aan haar pas overleden vader Ivo, toen Bente Visser uit Apeldoorn deze zomer een schot loste met een reuzenkatapult. Dé katapult waarmee haar vader en zijn vrienden in 2004 een wereldrecord vestigden. ,,Het was supermooi om te zien hoe goed de katapult werkte. Maar het was tegelijk een beetje zwaar. Het hakte er bij mij wel even in.’’ De zogenoemde trebuchet staat nu op Marktplaats te koop.