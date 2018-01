Als een van de oudgedienden in de band verheugt Eric Bagchus zich op het optreden in het Bluescafé. ,,Eigenlijk is dat van oudsher zo geweest, dat we niet zo vaak in Apeldoorn zelf optraden. We hadden er jaren bij met 140 optredens, niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Engeland en België, zodat we het moesten doseren'', zegt de bassist.