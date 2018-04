Apeldoornse boogschutters dolblij met korfbalveld

Eric Bastide is dolblij met de stap die zijn club heeft kunnen zetten. ,,Op ons terrein verder op aan de Landdrostlaan hebben we niet voldoende ruimte'', zegt de voorzitter van Avalon-Sports. ,,Dus toen we anderhalf jaar geleden hoorden dat Atalante met Steeds Hooger ging fuseren hebben we meteen stappen gezet.''

Om toch op grotere afstanden te kunnen trainen was Avalon-Sports actief in stuk bos, nabij de Albaplas bij Lieren. ,,Dat was niet ideaal. Nu kunnen we alles naar eigen inzicht opbouwen én zitten we op een prachtige zichtlocatie. Mensen zien ons hier schieten, dat is goed voor de sport. Het terrein is ook geschikt om wedstrijden te organiseren.''

Beperking

Avalon-Sports bestaat negen jaar. De club kwam voort uit een fusie tussen Rond & Roestig (jeu de boules) en handboogclub Target Archery Apeldoorn. ,,Het heeft even tijd gekost om naar elkaar toe te groeien'', aldus Bastide. ,,Maar we zijn nu echt één club. We zijn behoorlijk gegroeid en zitten in de lift.'' Die groei schrijft Bastide toe aan de actieve wijze waarop de vereniging zich laat zien. ,,We verzorgen veel demonstraties bij scholen. We zijn heel toegankelijk voor mensen met een beperking. En met boogschieten scheelt het dat er geregeld in historische films met pijl en boog wordt geschoten, dat helpt ook.''

Het onderhoud van het terrein is voortaan voor Avalon-Sports. ,,We hebben natuurlijk niet de geschikte machines. Daarom zijn we in overleg met onze buurman Groen Wit'62 of we iets voor elkaar kunnen betekenen.'' De boogschutters hebben niet het hele terrein nodig waar Atalante gebruik van kon maken. Langs de Landdrostlaan komt daarom een nieuwe groenstrook. Achter de doelen komt een aarden wal.

Huur

Voor het deel dat resteert betaalt Avalon 500,- euro huur per jaar aan de gemeente. ,,We zijn blij dat er nu weer gebruik wordt gemaakt van het veld'', zegt Sibel Sukan, gemeentelijk woordvoerder. ,,Op het moment dat Avalon zich bij ons meldde waren er geen andere geïnteresseerden.''

Met de stap naar Sportpark de Maten is Avalon-Sports nog niet helemaal klaar voor de toekomst. ,,Bij ons clubhuis aan de Landdrostlaan 44 willen we heel graag een grotere hal neerzetten. Beide takken groeien. We hebben inmiddels meer dan 200 leden. Als we die goed willen bedienen is een goede overdekte accommodatie noodzakelijk. We zijn in overleg met de gemeente over de mogelijkheden.''