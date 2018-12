Apeldoornse brandweer brengt indrukwekkend eerbetoon aan doodzieke collega

Met ruim twintig voertuigen met zwaaiende lampen reden de brandweermensen de straat van de nog maar 52-jarige Henk in. Ze vormden een erehaag voor zijn huis en applaudisseerden. Daarna namen ze persoonlijk afscheid.

Volledig scherm De brandweer vormt een erehaag rondom het huis van collega Henk die als gevolg van kanker op sterven ligt. © AS Media

Gewaardeerde collega en commandant

,,Hij stond altijd voor je klaar,’’ vertelt Erwin Radix, collega van het eerste uur. ,,Hij kon altijd een dienst overnemen wanneer dat nodig was om ervoor te zorgen dat er voldoende bezetting was. En dat ging weleens ten koste van zijn gezin. Dat hij nu zo jong komt te overlijden is erg tragisch.’’

Henk begon als brandweerman bij de kazerne Wormen bij Apeldoorn. ,,25 of 30 jaar geleden alweer,’’ aldus Radix. Daar klom Henk op tot geliefd postcommandant. In 2009 werd de kazerne opgeheven in het kader van bezuinigingen. Vanaf 2013 kwam hij terug bij de brandweer bij de logistieke eenheid.

Ereparade