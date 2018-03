Apeldoornse brillenwinkel zit niet te wachten op 'klanten die denken dat winkel altijd open is'

De glazen winkeldeur sneuvelde twee weken geleden bij een inbraak. ,,Het duurt zeker zes weken voordat er een nieuwe glazen deur in zit. Daarom hebben we nu, met een kleine knipoog, dit er op gezet zodat het voor onze klanten ook direct duidelijk is wat er is gebeurd. Anders hadden we de komende tijd tegen een houten deur aangekeken'', legt mede-eigenaar Paul Mol uit.