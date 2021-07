Apeldoornse broer (6) en zus (8) besteden elke vrije minuut aan potje schaken: ‘Je hersens lekker laten kraken’

Samen speelden de twee leerlingen uit groep 3 en groep 5 van de Zevensprong al meer dan vijfduizend schaakpartijen online. Voornamelijk door de coronalockdown. Chantal: ,,Toen ik zes was, mochten we op school kennismaken met schaken. Ik heb een paar lessen meegedaan en vond het heel leuk. Na een tijdje wilde mijn broertje ook op les, maar na aantal keren les te hebben gehad kwam de lockdown.’’ Het was wel even schakelen toen alles ineens online moest worden gespeeld. ,,Je hebt ineens veel meer varianten, maar het meest bijzondere was dat je je tegenstander ineens niet meer zag. Al was dat ook niet heel erg, want als je tegenstander wint en heel erg moet grijnzen, dan zie je dat nu tenminste niet.’’