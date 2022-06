Apeldoornse burgemeester Heerts doet aangifte bij politie tegen boze boeren en wil geld zien

Syrische ‘sterren­kap­per’ is de nieuwe baas van een kapsalon aan de Asselse­straat in Apeldoorn

In het Syrische Damascus had Suhil Tanous (43) een eigen herenkapsalon én knipte hij Syrische sterren op de filmset. Maar na aankomst in Nederland (2015) moest hij – net zoals vele andere vluchtelingen – een nieuw bestaan opbouwen.

25 juni