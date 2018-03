Apeldoornse Burgerzaal als huiskamer op dag van verkiezingen

Het is bepaald niet de eerste keer dat Nina Bassant tevreden blikken oogst, in de burgerzaal van het Stadhuis. ,,Kopje koffie meneer, mevrouw? Gaat u even rustig zitten...''

Meneer en mevrouw kwamen stemmen. Direct wordt hun blik echter getrokken door de knusse zithoek met koffiecorner en na de vriendelijke uitnodiging zijn ze al snel een halfuurtje verder.

Kinderstembureau

Ouders met kinderen kijken nieuwsgierig wat het 'kinderstembureau' voorstelt, dat ook een hoekje heeft gekregen. 'Stem op je favoriete activiteit', staat op het stembiljet. ,,Kunnen ze er ook iets mee winnen?'', vraagt een vader. Dat blijkt niet het geval. Op de achterkant mag de kleine wel haar droomactiviteit tekenen. ,,Ze heeft wel meerdere vakjes aangekruist'', bekent de vader bij vertrek.

,,Met een groepje trainees bedachten we dat het stembureau hier ook best een stukje leuker zou kunnen worden gemaakt'', zegt Bassant. ,,Dit is het Huis van de Stad. Waarom zouden we hier geen lekkere koffie presenteren en mensen even gezellig ontvangen. We hebben meubelen van Foenix neergezet en een kast met gratis spullen neergezet. Oude ansichten van Apeldoorn bijvoorbeeld en gratis wandelroutes. Mensen waarderen het heel erg.''

Beloften nakomen

In de comfortabele zithoek neemt Murad een brochure met informatie over alle partijen aandachtig door. Al snel is hij druk in gesprek. Bijna 24 jaar geleden is het dat hij vanuit Irak naar Nederland kwam, zegt hij. Nu is hij Nederlander en zeer geïnteresseerd in de toekomst. Misschien komt hij laat op de avond nog wel even terug als de uitslagen bekend worden. ,,Of anders morgenavond, als ze over de uitslagen gaan praten.'' Murad is vooral benieuwd of de partijen gaan waarmaken wat ze voor de verkiezingen beloofd hebben, zegt hij. ,,Daar heb ik mijn twijfels wel over'', bekent hij.

Lokale kandidaat