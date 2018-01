Apeldoornse buurt baalt: zaag mag niet in zaad lozende berk

Sinds ze zich januari vorig jaar in de Stentor beklaagden over het rijtje berken in hun straat, breken ambtenaren zich het hoofd over de kwestie. Vier gezinnen in het Matense straatje vinden dat ze geen leven hebben door de zaadvliesjes die in grote hoeveelheden omlaag dwarrelen. In april begint dat al en tot in november gaat dat door. Lekker buiten eten is er niet bij; dat wordt verpest door alles wat er vanuit de bomen op het bord komt. Voor schilderwerk geldt hetzelfde. Maar hoe vervelend dat ook kan zijn, dat is geen reden om een kapvergunning te verlenen, stellen de ambtenaren.