Apeldoornse buurt boos naar rechter om aanpassen kruispunt

Volgens de gemeente moet de kruising worden aangepast omdat bij topdrukte van Apenheul twee achtergelegen oefenvelden van AGOVV worden gebruikt als parkeerplaats. Op dit moment is het kruispunt van de Laan van Spitsbergen met de Jachtlaan niet toegerust op de grote stroom Apenheul-bezoekers.

Kritiek

Het eerste ontwerp dat de gemeente presenteerde bevatte geen verkeerslichten. Het kreeg tijdens een informatieavond zoveel kritiek vanuit de wijkraden dat de gemeente met een nieuw plan kwam, dat werd gepresenteerd tijdens een nieuwe avond voor de buurt. De direct omwonenden werden overvallen door dat plan, stelden ze. Ze vinden dat hun mening niet is meegewogen. Wethouder Johan Kruithof reageerde dat hij alsnog in gesprek wilde gaan, maar dat het besluit niet zou worden aangepast.

Niet ontvankelijk

Dat viel slecht bij negentig omwonenden (45 adressen), die een brief op poten stuurden naar Kruithof. Stelde die de werkzaamheden niet uit, dan stappen ze naar de rechter, kondigden ze aan. ,,De formele bezwarenprocedure staat niet open voor deze aanpassingen,'' laat de wethouder echter weten via zijn woordvoerder Marcel Pater. Wie toch zo'n procedure begint, wordt waarschijnlijk niet ontvankelijk verklaard, zegt hij. ,,Wij hebben verschillende keren met belanghebbenden gesproken en op basis daarvan - en nader verkeersonderzoek - is deze keuze gemaakt.''