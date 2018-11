Apeldoornse buurt helpt bij aanhouding verdacht duo, na achtervolging uit Heerde

Grafmonu­men­ten Apeldoorn­se kunste­naars geven gedenken een extra dimensie

10:00 Het plaatsen van grafkunst is in Nederland steeds meer een gewoonte aan het worden. Om aan de wensen van nabestaanden tegemoet te komen heeft steenhouwerij Hoogenberg-Wegerif in Apeldoorn zeven plaatselijke kunstenaars in de arm genomen. Op 16 november presenteren ze hun zeven nieuwe monumenten.