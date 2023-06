Apeldoornse buurt is overlast buurman zat, maar vreest zijn terugkeer: 'Eigenlijk heel triest’

Steeds vaker meldingen van overlast door verwarde personen: ‘Ik blaas hier de hele boel op’

De politiecijfers over verwarde mensen die overlast geven, waren nog nooit zo hoog. In de regio Amersfoort is Nijkerk koploper met een stijging van 49 procent. Daar deden bewoners vorig jaar 213 keer een melding vanwege overlast door iemand met verward gedrag. In Amersfoort bleef het aantal inwoners dat bij de politie aan de bel trok nagenoeg gelijk met 1320 overlastmeldingen.