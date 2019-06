Apeldoornse buurt schrikt wakker van vernielingen en verzet bij aanhouding

Geschoten werd er niet, zegt een politiewoordvoerster, maar wel was er veel kabaal. De politie was opgeroepen met de melding dat er van alles werd vernield in de woning. Dat gebeurde na half drie door een man die daar op bezoek was. De politie wilde hem aanhouden, maar dat liet hij niet zo maar gebeuren. Hij bood veel weerstand.



De man werd uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau. Omdat hij zorg nodig had is daarvoor gezorgd.