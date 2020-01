Apeldoornse Celeste Plak: Het vuur is terug bij Oranje

,,Het gaat elke dag een stukje beter, net als met het team", wil de speelster die in de Turkse competitie bij Aydin BBSK speelt, graag de aandacht op het team leggen. Oranje verzekerde zich door de tweede zege al van de halve finales van dit olympisch kwalificatietoernooi. ,,Dus dat is helemaal top. We doen wat voorzichtig aan met mij. Als het niet nodig is, dan speel ik zo min mogelijk. Alleen als het er echt om gaat spannen kom ik er in. De rol van die ik normaal heb zou ik graag wat vaker bekleden, maar dat is nog niet helemaal mogelijk op dit moment.”

Vuur is terug

Ze is wel gewend om als invaller te spelen bij Oranje, want als er echt wat geforceerd moet worden, komt Plak binnen de lijnen. In een team waar het plezier weer vanaf spat, ziet ook de Apeldoornse volleybalster zelf. ,,De spirit zit er weer in, dat is heel fijn. Of de druk groot is? Ach, dat is wat de buitenwereld ons probeert op te leggen, dat is wat we een beetje voelen. We krijgen de favorietenrol toegedicht, maar verrassend genoeg zijn wij het meest rustige team tijdens dit toernooi. Bij elk land is er wel iets aan de hand, maar bij ons spat het plezier er vanaf. De dynamiek is er weer, dat merk je echt. Het vuur is weer terug. Dat moeten we nog drie wedstrijden vasthouden.”