Apeldoornse Celine speelt puppy Rocky in theaterversie van Paw Patrol

Gemeente Apeldoorn verzegelt cafetaria op camping in Beekbergen vanwege ‘grote kans’ op asbestge­vaar

29 juli Het cafetaria op camping De Hertenhorst in Beekbergen is vanmiddag door de gemeente Apeldoorn verzegeld. ,,Het vermoeden is groot dat er asbestgevaar is", verklaart woordvoerder Gytha van der Veer.