Apeldoornse chef Sander bereidt 'laatste avondmaal' voor dj's

Aventus Apeldoorn tevreden met waardering in MBO Keuzegids

11:51 Aventus is tevreden met de waardering die het heeft gekregen in de Keuzegids mbo 2018. In deze onafhankelijke gids over het mbo werden 17 opleidingen van Aventus benoemd tot topopleiding. Overall gezien scoort Aventus op het landelijk gemiddelde.