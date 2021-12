Apeldoornse clubs halen ruim 118.000 euro op met Grote Clubactie

Ook andere clubs in Apeldoorn scoorden flink. De opbrengst voor KDO Apeldoorn was 7650 euro. Robur et Velocitas haalde 7269 euro op, CSV Apeldoorn 6525 euro en De Nieuwe Turnkring 5805 euro. Voor voetbalvereniging WWNA uit Wenum Wiesel leverde de verkoop van loten 3369 euro op. De opbrengst voor Albatross in Ugchelen was 2238 euro en voor de Beekbergense Sportvereniging 1737 euro.