Apeldoornse clubs ruimen bijna miljoen blikjes op

Grote winnaar was geloofsgemeenschap De Drie Ranken met 64.991 ingezamelde blikjes en flesjes, goed voor een bonus van 500,- euro. Naast De Drie Ranken, vielen ook Groen-Wit ‘62 en zwemvereniging Aquapoldro in de prijzen. Daarbij leverde een aantal verenigingen bijzondere prestaties. Zo maakte Muziektheater Tabula Rasa een filmpje over zwerfafval en zorgt de stichting Vrienden van Park Zuidbroek ervoor dat het park er schoon bij ligt. Ook Christelijk Gereformeerde Andreaskerk, Brassband Apeldoorn en Paardrijvereniging De Hunneruiters kregen een prijs voor hun intensieve schoonmaakacties als relatief kleine verenigingen.

Vergoeding

De actie is goed voor de clubkas, want verenigingen krijgen een vergoeding van € 0,05 per blikje of flesje (met een maximum van 20.000 stuks per kalenderjaar). Wethouder Mark Sandmann is blij met deze inzet. ,,We zien dat verenigingen heel actief zijn in het opruimen van zwerfafval. En dat enthousiasme werkt aanstekelijk. De actie zorgt niet alleen voor bewustwording over zwerfafval maar de ingezamelde blikjes en flesjes krijgen ook een tweede leven door recycling. Een win-win situatie dus.”