Apeldoornse corporaties gaan door met verkoop van woningen

Er is een tekort aan bepaalde types sociale huurwoningen in Apeldoorn. Seniorenwoningen zijn er voldoende, maar voor onder meer eengezinswoningen geldt dat er veel meer vraag dan aanbod is.

Dat kan niet los worden gezien van andere knelpunten in de woningmarkt. Er is namelijk ook veel vraag naar goedkopere koopwoningen: het type huis waar mensen vanuit een sociale huurwoningen naar kunnen overstappen. Dat aanbod houdt echter niet over.