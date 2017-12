Apeldoornse Daimy (5) wil dolgraag prins Harry's bruidsmeisje zijn

Tijdens de tweede ontmoeting, in het Canadese Toronto, mocht Daimy voor even de chauffeur van prins Harry zijn. ,,Tijdens de Invictus Games is er ook altijd een Landrover en Jaguar Challenge. Ik deed mee aan de junior Jaguar race. Er waren drie kleine auto's; één met twee Engelse kinderen erin, één met twee Duitse kinderen erin en dus ook één waar ik in zat. Naast mij hadden ze plek vrijgehouden voor prins Harry.'' Het was een hele warme dag, waarbij er lang gewacht moest worden op de prins. ,,We moesten steeds hetzelfde rondje oefenen zodat het goed zou gaan als hij er was.'' het wachten werd beloond. ,,Hij kwam naar mijn auto en herkende me gelijk van onze eerste ontmoeting'', vertelt de trotse Daimy. ,,Hij vond dat ik groot was geworden en gaf me een complimentje over mijn oranje jurk met rood-wit-blauwe strepen.'' Zelf gaf ze nog een cadeautje aan de prins. ,,Een armbandje van het Nederlandse team van de Invictus Games.''