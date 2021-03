Apeldoornse directeur groot vakantieparkenconcern vervolgd voor verkrachten babysitter in Frankrijk

Scooterrij­der botst in Apeldoorn op tienermeis­je en rijdt door

28 februari Een scooterrijder is zondagmiddag doorgereden na een aanrijding met een fietser in Apeldoorn. De fietser, een tienermeisje, is in een ambulance behandeld. Ze hield aan het ongeluk letsel aan haar onderbeen over.