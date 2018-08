Apeldoornse familie geschokt: Urn moeder gestolen bij crematorium

Ook voor woordvoerder Theo de Natris van Crematorium Dieren is het een raadsel waarom iemand een urn zou willen meenemen: ,,Het is echt verschrikkelijk. Alles wat je meeneemt is van emotionele waarde.’’



Op de vraag hoe zoiets heeft kunnen gebeuren antwoordt De Natris: ,,Het is voor ons ook schokkend. Het is natuurlijk een grote, open ruimte waar iedereen zo in kan lopen. Je let wel op wat er gebeurt, maar je kunt niet alles in de gaten houden. Dit hebben wij nog nooit meegemaakt.’’



Op dit moment worden de camerabeelden van de parkeerplaats bij het crematorium onderzocht. De familie heeft aangifte gedaan. Het crematorium gaat dat ook doen, kondigt De Natris aan.



Ondertussen is de familie zelf een zoektocht gestart op Facebook. De zus van Khaw heeft foto's geplaatst van hoe de urn eruit zag (zie hieronder). Ze hopen zo dat mensen die meer weten zich bij de familie melden.