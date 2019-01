Apeldoornse familiezaak De Haan met jonge generatie op naar volgend kappersjubileum

Ze had er geen moment moeite mee om de kapsalon die haar moeder tachtig jaar geleden oprichtte, over te dragen aan haar zoon en twee nieuwe eigenaren. Kapster en onderneemster Gerda Lawa (71) van Kapsalon De Haan in Apeldoorn Zuid is juist hartstikke trots. ,,Ik kreeg allemaal appjes waarin mensen me sterkte wensten, maar ik ben juist heel erg trots dat het zo gaat. Ik vroeg me af, ben ik dan de enige die dat zo ziet?’’

De kapsalon aan de Talingweg vierde afgelopen weekeinde een groot feest vanwege het tachtig jarig bestaan. Met een nieuw interieur en de overdracht naar de derde generatie is de salon op weg naar het honderdjarig bestaan.

,,Mijn moeder begon in 1938 als kapster, toen ze 17 jaar was. Aan de Arnhemseweg was een kapsalon langs het spoor, de eigenaar werd doodgeschoten. De vrouw van de kapper heeft mijn moeder toen gevraagd of zij de klanten over wilde nemen. Dat heeft ze gedaan, ze huurde het pand en is er later gaan wonen. Daar ben ik ook geboren’’, vertelt Gerda Lawa. Nog voordat ze haar verhaal heeft afgemaakt staat ze al weer op om een klant naar een stoel te brengen en haar koffie of thee aan te bieden.

Alles in één

In 1989 verhuist de salon naar de Talingweg, Gerda heeft de zaak dan al van haar moeder overgenomen. Nu is het de beurt aan zoon Randy (41) en de zussen Priscilla (23) en Felicia (25) Gerritsen. Randy: ,,Ik heb de zaak een paar jaar in mijn eentje gedraaid, maar daar werd ik niet gelukkig van. Ik was meer bezig met managen dan met knippen. Nu zijn Priscilla en Felicia erbij gekomen. Ik kan me weer meer richten op de herensalon, Priscilla op de dames, en Felicia heeft haar eigen beautysalon. Op die manier kunnen we meer service bieden, hebben we alles onder één dak voor klanten.’’

(te)Veel concurrentie?