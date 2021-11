Apeldoornse fietser overleden aan gevolgen van val

In de nacht van 6 op 7 november werd de man door voorbijgangers gevonden aan de Mheenlaan. Hij was gevallen, lag bij zijn fiets en was niet aanspreekbaar. Ambulancepersoneel reanimeerde de man in afwachting van een tweede ambulance. Die moest uit Deventer komen omdat er in Apeldoorn geen ambulance beschikbaar was. Een Mobiel Medisch Team dat was ingeschakeld kon niet per helikopter komen omdat het weer te slecht was.