Apeldoornse fractievoorzitter Céline Blom moet met D66 oppositie voeren

Blom was de tweede kandidaat op de lijst bij de Provinciale Statenverkiezingen voor D66 en zat de vorige periode ook namens D66 in de Provinciale Staten van Gelderland. Haar partij liep een gevoelige nederlaag op en zakte van zeven naar vier zetels. ,,Natuurlijk is zo’n uitslag echt wel even slikken”, reageerde Blom destijds op de uitslag van de verkiezingen. ,,We nemen de tijd om dit door te spreken. Maar de peilingen waren nog slechter en om eerlijk te zijn kunnen we hier wel mee uit de voeten. We hadden al vaker vier zetels in de Staten en zitten zeker niet in zak en as.’’