Apeldoornse gemeenteraad wil onderzoek vuurwerk op buurtniveau

Berends stelde voor om het bewonerspanel te gebruiken om meer inzicht te krijgen. Aan die enquête doen doorgaans tussen de 2.500 en 3.000 Apeldoorners mee. ,,Dan weten we in ieder geval hoe er in de 17 dorpen en wijken wordt gedacht en misschien weten we het dan ook voor een aantal van de 90 buurten. Nu vraagt u om iets, waar geen financiële dekking voor is.’’