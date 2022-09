Apeldoornse gidsen nemen wandelaars mee langs de historie van de binnenstad

Bekendste viskraam van Apeldoorn is verdwenen, maar of hij ooit terugkeert?

Een bergje bladeren en een paar stoeptegels. Dat is nog zichtbaar langs de Arnhemseweg op de plek waar decennia een viskraam stond. Of er met het wegslepen van de kraam ook een einde komt aan de verkoop van haring en gebakken vis is de nog vraag.

25 september