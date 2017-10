Apeldoornse handbalkeepster moest wennen aan de pijn na Duitse trainingen

Het was wel even omschakelen voor Kristy Zimmerman. De 22-jarige handbalkeepster uit Apeldoorn verdient tegenwoordig haar boterham in het Duitse Göppingen, nabij Stuttgart, waar ze bij de plaatselijke Bundesligaclub onder de lat staat. ,,Ik ben gewend vanuit Nederland meer en vaker te trainen. Dat heb ik nodig. Maar mijn lichaam moest vooral wennen aan de pijn. Ze gooien hier zo enorm hard.’’

Dus is het voor de Apeldoornse oud-speelster van Dalfsen en Kwiek uit Raalte de normaalste zaak van de wereld dat ze haar vrije tijd voornamelijk in het krachthonk doorbrengt om aan haar fysiek en conditie te werken. ,,Dat was wel even omschakelen’’, erkent ze.

Fysieker

,,Al hoeft spelen op het hoogste niveau van Duitsland niet direct te betekenen dat er meer getraind wordt. De intensiteit van de trainingen gaat wel enorm omhoog. In Duitsland is het spel veel harder, veel fysieker. Wat wordt er hard geschoten, niet normaal. De eerste maanden van vorig jaar had ik nodig om daaraan te wennen, maar ook aan de pijn. Na trainingen had ik last van mijn lichaam van de inspanning, maar ook van de harde ballen die ik tegen moest houden.’’

Familie en vrienden

Bij Dalfsen, de top van Nederland, was ze gewend tweemaal daags te trainen. In Duitsland beperkt zich dat bij de club tot een keer per dag. En dat terwijl ze wel fullprof is. ,,Niet dat ik zo’n heel geweldig contract heb hoor, maar ik kan er goed van leven.’’ En dat leven is goed, al zit ze op bijna 600 kilometer afstand van haar moeder, broer en zus. ,,Die mis ik enorm. Het is ook niet zo dat ik even terug kan naar Nederland. Vooral de eerste paar maanden waren zwaar. Niet dat ik heimwee heb of zo, maar het is toch een eind van mijn familie en vrienden weg."

Geregel

,,Het gaat hier allemaal ook heel anders. Kost veel meer moeite om simpele zaken voor elkaar te krijgen. Een woning vinden, internetaansluiting regelen. De club helpt daar wel een beetje bij, maar het meeste moest ik zelf voor elkaar zien te krijgen. Ik krijg wel hulp van Thomas, een fan van de club die veel speelsters met praktische zaken helpt. Hij is een vriend geworden en heeft me geholpen met spullen vanuit Nederland naar hier te halen bijvoorbeeld’’, zegt de Nederlandse die naast de sport nog een opleiding aan de Johan Cruijff Academy volgde en op het Zwolse Landstede een diploma grafische vormgeving haalde.

Tiende

Het eerste seizoen in de Bundesliga was voor Zimmerman een leerproces. ,,Ik moest me natuurlijk bewijzen en heb met de trainer afgesproken dat ik keihard zou werken en zou wennen aan het niveau. Bij de derde competitiewedstrijd stond ik al in de basis en ben ik er niet meer uitgeweest.’’ Göppingen kon zelfs nog zesde worden in de Bundesliga wat een geweldig resultaat zou zijn geweest. ,,Het niveau is zo hoog. Iedereen kan van iedereen winnen of verliezen. In de slotfase van de competitie gingen we onderuit, werden we alsnog tiende.’’

Bundesliga-team van de week

,,Ik heb mezelf een paar doelen gesteld voor dit seizoen’’, vertelt Zimmerman. ,,Als team willen we het steeds beter doen in de competitie, maar als keeper wil ik zeker vier keer het Bundesliga-team van de week halen. Elke week wordt er door de bond een team gekozen van speelsters die die week hebben uitgeblonken. En je hebt in Duitsland heel goede keepsters. En Oranje halen’’, zegt ze resoluut. Ook voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit Rusland, vorige week woensdag, zat Zimmerman bij de voorselectie. ,,Maar de concurrentie is moordend. Ik kan niet meer doen dan keihard trainen. En genieten van het handbal, goede wedstrijden spelen. Ik moet zorgen dat de bondscoach niet om me heen kan.’’

Bellen

Voorlopig zit Zimmerman in haar eigen huisje in Göppingen. ,,Na de trainingen heb ik nog veel contact met medespeelsters. Veel speelsters komen ook van buiten Duitsland, dus dat schept een band. Al moeten we verplicht tijdens trainingen en wedstrijden Duits spreken. Maar na de trainingen zoeken we elkaar op om een spelletje te spelen of gezellig bij elkaar te zijn. Of Netflix kijken. Maar ik vind wandelen en fietsen ook heel leuk. Het is hier heel mooi. Ik vermaak me wel, hoor, al ben ik veel aan het Facetimen, Skypen, bellen en appen. En af en toe gaan we shoppen. Kan ik weer wat leuks kopen voor mijn huisje.’’