Apeldoornse haring de beste van Gelderland

Gelderland en Overijssel warmer, Flevoland kouder dan de rest van Nederland

17 september Nog nooit telde een jaar zoveel officiële warme dagen in Nederland als 2018. In De Bilt werd het maandag 17 september om 12 uur 20,3 graden en daarmee was de 117e warme dag van het jaar een feit. In Gelderland en Overijssel is het zelfs nog warmer geweest dan gemiddeld in Nederland.