Apeldoornse hondenschool stopt noodgedwongen door coronaregels: ‘Ik ga niet stiekem met vier honden trainen’

Video Ligbed of jacuzzi uitzoeken? Dat kan nu met videobel­len in dit megatuin­cen­trum in Uddel

8 april In het voorjaar is het vaak over de koppen lopen bij Fonteyn in Uddel. Maar een barbecue of jacuzzi uitzoeken gebeurt nu vooral door videobellen. Als het aan eigenaar Dolf Nieland ligt wordt dat na corona niet veel anders. Waarom een van de grootste tuincentra in Nederland op de digitale toer gaat.