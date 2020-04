Apeldoornse horeca proost op de koning: 'We missen jullie’

Burgemees­ter Ton Heerts toont begrip maar ‘coronare­gels gelden voor iedereen, ook voor kampbewo­ners’

26 april Op woonwagenkampen in Apeldoorn dachten ze vrijdagavond gewoon een feestje te kunnen vieren. De politie grijpt met veel machtsvertoon in. Een dag later drinkt burgemeester Ton Heerts op een ander kamp een kop thee met de bewoners. Om de coronaregels nog maar eens uit te leggen. ‘Het is moeilijk dit, voor ons allemaal’.