Apeldoornse incassofraudeur moet volle zestig maanden de cel in

De vraag is nu nog slechts hoe snel de oud-ondernemer zich weer in de gevangenis moet melden. Zijn straf is namelijk nog niet onherroepelijk. Hij heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan. De Hoge Raad moet zich in dat geval opnieuw over zijn zaak buigen, waar enkel wordt beoordeeld of alles procedureel correct is verlopen.