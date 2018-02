Apeldoornse incassofraudeur opnieuw doelwit van 'klopjacht'

De Apeldoornse incassofraudeur Gerard U. is opnieuw het doelwit van een 'klopjacht'. Zijn oud-beschermheer Bernhard Koch looft via Facebook 1.000 euro uit om de verblijfplaats van U. te achterhalen.

Gerard U. gold in Apeldoorn jarenlang als een respectabel ondernemer. Hij was directeur van incassobureau Beekman & Partners. In 2013 kwam daar radicaal verandering in, toen Beekman & Partners failliet ging en diverse lijken uit de kast kwamen.

Uit onderzoek van de Stentor bleek dat hij honderden mensen had opgelicht die hun schulden via Beekman & Partners afbetaalden; een deel van hun geld stak U. in zijn zak. Onderzoek van justitie wees bovendien uit dat hij een groep vermogende relaties had opgelicht. Minimaal 5 miljoen euro klopte hij hen uit de zak; de portefeuilles moeilijk incasseerbare leningen die zij dachten te kopen bestonden helemaal niet, maar had hij vervalst.

Vakantie

Zijn slachtoffers waren verbijsterd dat ze zich zo op hem hadden verkeken. Sommigen waren zelfs op vakantie met hem geweest. Ze voelden zich gekrenkt, waren tot op het bot getergd om hun geld terug te halen en een aantal liet hem zelfs achtervolgen. U.'s auto werd van een peilzender voorzien. Terwijl de politie probeerde om het bewijs tegen hem rond te krijgen, hield U. zich negen maanden lang schuil in het Belgische Lanaken, in de villa van de vermogende Bernhard Koch. Die bleef achter zijn voormalige plaatsgenoot staan, zelfs toen de politie U. in april 2014 met getrokken pistolen kwam inrekenen. Zelfs nadat U. werd veroordeeld tot zestig maanden cel, hield ex-marinier Koch hem nog de hand boven het hoofd.

Ergste vijand

Dat is nu echter voorbij, zegt Koch. ,,De knak kwam afgelopen oktober. In plaats van als bloedbroeder beschouw ik hem nu als mijn ergste vijand'', zegt hij met stemverheffing. Hoewel U. pas een deel van zijn celstraf heeft uitgezeten - meermalen zocht Koch hem in de gevangenis op - is hij in afwachting van zijn cassatiebehandeling op vrije voeten sinds hij in januari 2016 een operatie onderging.



Koch: ,,Ik had een afspraak met hem bij Postiljon Arnhem. Gerard beweerde ineens dat ik mijn mond ergens over voorbij had gepraat en dat hij alles voortaan 'zakelijk zou afhandelen'. 'Nou', zei mijn vrouw Yvonne, 'maak ons geld dan maar over'.'' Toen Koch hem laatdunkend 'bah, bah, bah' hoorde antwoordden, knapte er iets bij de oud-marinier. ,,Zo praat je niet tegen mijn vrouw, die nota bene negen maanden lang ons gezin voor hem heeft opengesteld en de was voor hem heeft gedaan.''

Quote Gerard beweerde ineens dat ik mijn mond ergens over voorbij had gepraat en dat hij alles voortaan 'zakelijk zou afhandelen Bernhard Koch

Meer dan zeven ton wil hij van U. De basis daarvan ligt in 2003, toen hij hem een half miljoen leende. Waarvoor dat was licht Koch niet toe, maar voor een even hoog bedrag trof de incasso-ondernemer in die periode een schikking met de Belastingdienst, nadat hij schuldig was bevonden aan valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Villa

Volledig scherm Oud-Apeldoorner Bernhard Koch. © Eigen foto Waarom eist Koch zijn geld nu pas terug? Dat had hij toch ook veel eerder kunnen doen? ,,We hadden daar eerder geen reden voor'', legt Koch uit. ,,Hij had ons namelijk zijn Thaise villa in onderpand gegeven.'' Die villa - in de koningsbadplaats Hua Hin - had hij met hun geld betaald, stelden de zakenlieden die door U. waren bedrogen. Ze zetten hem onder druk om het kostbare pand als compensatie aan hen te geven.



Een aantal dagen lang meenden ze daar zelfs een deal met hem over te hebben. Koch kreeg een akte waarin zwart op wit stond dat de villa naar hem ging. ,,En bij verkoop zouden we de meerwaarde delen. Ik heb de in het Thais opgemaakte akte in Den Haag nog in het Nederlands laten vertalen. En toen Gerard in de gevangenis zat, hebben wij de villa laten opknappen.''

Doordat de Thaise rechter in december de villa in beslag nam ten gunste van het Nederlandse Openbaar Ministerie, staat Koch echter met lege handen. Zijn benadeelde zakenrelaties verwachten dat de opbrengst nu naar hen gaat. Dat betekent dat Kochs geld ergens anders vandaan moet komen dan van de villa. ,,Hij heeft nog geld. Meer dan 5 miljoen euro'', zegt de ex-marinier. ,,Daarop zinspeelde hij toen hij in de gevangenis zat.''

Prijs op zijn hoofd

Hij zal geen tijd verloren laten gaan bij de opsporing, benadrukt Koch. ,,Ik moet erbij zijn voor hij helemaal weg is. Chinezen hebben hem al eens gevolgd tot aan mijn huis. Ik heb begrepen dat er een prijs op zijn hoofd staat. Ik weet niet wie eerder is. Ik, of die kogel...''