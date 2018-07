Apeldoornse indoor-attracties snakken naar 'Hollands weer'

Binnenattracties in Apeldoorn snakken naar wat slechter weer. Al merken ze dat veel mensen het beu zijn hele dagen bij het zwembad te liggen. Ook wat Apenheul betreft mag het best een paar graadjes minder.

,,We doen heel veel regendansjes,'' Grapt Diederik Miedema, eigenaar van Monkey Town Apeldoorn. De bezoekersaantallen van het indoor-speelpaleis zijn deze dagen laag ,,We hebben aardig last van het warme weer. Bij normale zomers heb je nog wel regen en een mindere dag.'' Miedema ziet wel een ommekeer bij bezoekers. ,,Het is nu zo lang erg warm, dat mensen toch maar weer deels naar binnenkomen, omdat ze geen zin meer hebben om lang in de zon te zitten. We zetten een extra ventilator in en kinderen kunnen een gratis ijsje krijgen.''

Bounz

Van Janet Alberding, eigenaresse van trampolinepark Bounz Apeldoorn, mag het ook wel wat 'Hollandser weer' worden. ,,Het is gewoon te warm om te springen. Je merkt echt dat het heel rustig is.'' Al merkt ook Alberding dat mensen de zwembaden beu zijn.

De VUE bioscoop aan de Nieuwstraat heeft baat bij het huidige filmaanbod. ,,We hebben grote titels staan, dus de zalen zijn niet leeg. Al trekken we wel meer bezoekers als het minder heet is,'' zegt locatiemanager Michel Kersten. ,,Alle bioscoopzalen hebben een goede klimaatbeheersing. Het is goed vertoeven binnen. Maar voor ons zou regen niet per se verkeerd zijn, nee.''

Bosrijk

Ook Apenheul trekt minder bezoekers dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Woordvoerster Marlous ten Berge: ,, De perfecte temperatuur voor een dagje Apenheul ligt zo tussen de 20 en 25 graden. Wat wel leuk is, is dat bezoekers zelf aangeven dat ze het goed toeven vinden in ons park op warme dagen. Dat komt omdat wij in een heel bosrijke omgeving liggen. Al kan die natuur nu ook wel en regenbui gebruiken.'' De apen krijgen extra 'fruitijsjes' (ingevroren fruit) en er worden doeken opgehangen om schaduw te creëren. ,,De apen doen net als wij lekker rustig aan,'' zegt Ten Berge.