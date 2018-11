Apeldoornse Indy (5) wint vip-prijs en uitje voor haar school dankzij liefde voor musea

Het fenomeen museuminspecteur is in het leven geroepen door de Museumvereniging, die onder meer de museumkaart uitgeeft. Via een app of website kunnen kinderen een museum dat ze hebben bezocht, beoordeeld. De 5-jarige Indy en haar moeder doen dat met z'n tweeën behoorlijk vaak. ,,Dit jaar hebben we 24 musea bezocht, je kan er trouwens maximaal 18 inspecteren‘’, vertelt moeder Natasja van Straten. ,,Indy is vooral gek op stenen, botten, skeletten, archeologische vondsten. Ze is nogal leergierig en dan is zo'n museumkaart een uitkomst.’’

Fantastisch

De inspecteurs beoordelen niet alleen zelf, op hun beurt kunnen ze ook punten verdienen van mensen die hun rapportages waarderen. Indy, groep 3-leerling van Hei & Bos in Hoenderloo, hoorde onlangs dat ze bij de tien inspecteurs zat die de meeste stemmen verdiende. Haar hele school mocht vrijdag mee naar de prijsuitreiking in het Nationaal Militair Museum in Soest. Op zich al een fantastische dag, vertelt Van Straten, maar ter plekke bleek Indy ook nog eens met de hoofdprijs aan de haal te gaan.

Luxe

Ze gaat een vip-bezoek brengen aan een museum naar keus, met daarbij een overnachting in een luxe hotel in de buurt. De keus is al gemaakt: het wordt een nachtje Amsterdam met een bezoek aan het Anne Frank Huis. Want ook die geschiedenis boeit de 5-jarige. ,,Er staat altijd zo’n enorme rij voor dat museum, dus het is wel heel leuk dat we daar nu als vips naar binnen kunnen.’’