Apeldoornse IS-bruid Xaviera S. beschuldigd van lidmaatschap terroristische organisatie

VideoIS-bruid Xaviera S. (24) uit Apeldoorn, vorige week opgepakt door de Turkse politie, wordt beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Dat geldt ook voor de man met wie ze in Syrië in het huwelijk trad, de Algerijnse jihadist Mokhtar M. Een Nederlandse advocaat is inmiddels onderweg naar Urfa, waar S. vastzit.

Samen met twaalf andere aanhangers van Islamitische Staat ontsnapten ze uit het vrijwel totaal ingestorte IS-kalifaat.

Uit de verhoren van Xaviera, haar echtgenoot en de Brit Yunus Ben el-Badia blijkt op welke manier de verdachten radicaliseerden, hoe ze via Turkije naar IS-gebied werden gesmokkeld, wat ze daar deden en hoe ze zijn ontsnapt.

De Turkse krant Milliyet doet verslag van wat Xaviera heeft gezegd tegen de hoofdofficier van justitie in de oostelijke stad Urfa, waar ze samen met de andere opgepakte IS-verdachten achter tralies zit.

Middelbare school

Xaviera zegt van de middelbare school te zijn gestuurd, omdat ze als moslima een hoofddoek droeg. Om in alle vrijheid haar geloof te kunnen belijden, besloot ze in 2012 naar Syrië te gaan. Haar vriendin Sterlina zou haar daartoe hebben overgehaald, nadat ze er zelf eerder naartoe was vertrokken.

De eerste halte was Duitsland, met de trein. Vervolgens een vlucht naar Istanbul, waar de reis per bus werd voortgezet naar de stad Adana en naar de Syrische grens. Daar vervoerden smokkelaars haar naar Idlib, een bolwerk van anti-Assad islamisten in noordwest-Syrië.

Xaviera verbleef daar twee jaar in een soort pension, samen met 40 vrouwen uit andere landen. Na die tijd verhuisde ze naar de stad Deir ez-Zor, in het oosten van Syrië.

Daar trouwde ze in 2015 met de Algerijnse jihadist Mokhtar M., die een Nederlandse verblijfsvergunning heeft omdat zijn ex-vrouw Nederlandse is.

Video's

Mokhtar zegt beïnvloed te zijn door IS-video's. Hij vertrok in 2015 via Duitsland, Griekenland en Turkije naar het kalifaat van IS in Irak, waar hij een opleiding van een maand kreeg. In Ramadi deed hij dienst als bewaker.

Hij klopte bij het huwelijksbureau van IS aan voor een vrouw. Kort daarop kwamen ze met Xaviera op de proppen. Als jihadist gebruikte hij de afgelopen twee jaar de naam Abu Hattap.

Toen het grondgebied van het kalifaat steeds verder afbrokkelde, besloten Xaviera en Mokhtar, samen met anderen, te vluchten. Een van hen was de voormalige minister van Gezondheid, Kefah Basheer Hussain, die een van de oprichters van IS zou zijn.

Smokkelaars

Ze betaalden smokkelaars 1.500 dollar per persoon om hen ongezien de grens met Turkije over te zetten. Turkije bereikten ze door met een ladder over de 3,6 meter hoge en met prikkeldraad uitgeruste betonnen grensmuur te klimmen. Die muur heeft Turkije gebouwd om dergelijke illegale grensoversteken tegen te gaan.

Xaviera en haar echtgenoot stonden op de zogenoemde rode lijst van Interpol. Daarmee wijst de internationale politieorganisatie landen erop dat er een arrestatiebevel loopt tegen verdachten in een bepaald land.

Advocaat

Of Xaviera in Turkije zal worden berecht, is nog niet bekend. Nederland heeft om haar uitlevering gevraagd. De Haagse advocaat Yasar Özdemir staat Xaviera S. bij. Hij is onderweg naar haar. ,,Ik ben momenteel in Istanboel en Xaviera zit helemaal in het oosten van Turkije. Daar reis ik morgen (vandaag, red.) naar toe. Ik verwacht haar woensdag te kunnen spreken."

Tot die tijd wil Özdemir inhoudelijk niets over de zaak kwijt. Hij zegt de berichten uit de Turkse media te kennen dat Xaviera 'lidmaatschap van een terroristische organisatie' wordt verweten. ,,Misschien is het waar, ik weet het niet. Officieel weet ik nog niets. Ik heb nog niet met justitie in Turkije gesproken, heb ook nog geen dossier gelezen. Bovendien wil ik eerst met mijn cliënt zelf praten voordat ik in de media reageer."

Jihadisten

Dick Schoof, de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, is niet gelukkig met een proces dat de Turkse justitie voert tegen twee andere Nederlandse jihadisten. Eventuele vrijspraak betekent namelijk dat ze dan in Nederland door het openbaar ministerie moeilijk nog aangepakt kunnen worden voor deelnemen aan gewapende jihadistische strijd. Iemand twee keer voor hetzelfde delict berechten is niet toegestaan.