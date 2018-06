Apeldoornse IS-bruid Xaviera S. verschijnt in juli voor Turkse rechter

Nieuwe truck met aanhanger van Auto Smaling gestolen

13:50 Ze kwamen liefst drie keer terug. Maar toen reden twee mannen weg in de Mercedes Sprinter van Auto Smaling aan de Zutphensestraat in Apeldoorn. Niet alleen de truck waarop een auto kan worden vervoerd, maar ook de bijbehorende aanhanger is gestolen. ,,Ik geloof niet dat we hem nog terug zullen zien'', zegt eigenaar Marcel Smaling.