Apeldoornse is ondersteboven van diefstal zeldzame Ducati

Monique Donders (56) is er helemaal kapot van dat haar antieke motorfiets is gestolen uit een garagebox aan de Pasteurstraat in Apeldoorn.

Ze roept iedereen op die iets opvangt over de gestolen Ducati om haar op te bellen. Via internetplatforms, bij motorliefhebbers en op verschillende fora heeft ze foto's gepost van de bijzondere motor. ,,Ik ben ermee vergroeid, al meer dan dertig jaar heb ik deze motor. Hij is langer bij me dan mijn vriend.‘’

Afgelopen zaterdagochtend om 8 uur arriveerde Donkers bij de garagebox aan de Pasteurstraat, vlakbij winkelcentrum Kerschoten, waar ze haar motorfiets heeft gestald. Een week lang was ze niet in de garage geweest. ,,In die week moet de motor zijn gestolen, maar buren die er vlakbij wonen zeggen dat ze op vrijdagavond geluid hebben gehoord in de garagebox, zo rond 22 uur.‘’

Silver shotgun

Het gaat om een vrij zeldzame motorfiets van het merk Ducati, bouwjaar 1972. Monique: ,,Het is een jubileum-editie met de naam Silver Shotgun. Daar zijn er maar een paar van in Nederland, ik ken twee andere. Heel exclusief. Toen ik deze motor zag, meer dan dertig jaar geleden, ben ik mijn motorrijbewijs gaan halen. Ik heb nog steeds contact met de eigenaar van wie ik hem destijds heb gekocht. Voor mijn werk heb ik een tweede motorfiets, maar die is inwisselbaar. Deze is bijna uniek, ik kan hem niet missen. Hij is langer bij me dan mijn vriend.‘’

Vlinders

Hoewel ze verzekerd is tegen diefstal, wil Monique niks anders dan haar Ducati terugvinden. Daarom is ze op internet overal foto's aan het verspreiden van de motor, in de hoop dat een geïnteresseerde koper haar berichten opmerkt. Of dat iemand de motorfiets zelf vindt. ,,Deze motor is een stukje van mijzelf. Als ik het geluid hoor als hij start, dan krijg ik vlinders in mijn buik. Ik hoop zo dat ik hem terugvind!‘’

Ze heeft aangifte gedaan van de diefstal bij de politie, maar meer hoop heeft ze van internetfora waar kenners kijken. Daar deelt ze de foto's. Bloknummer, framenummer, alles deelt ze. ,,Ik vind het verschrikkelijk. Iedereen die tips heeft is welkom en kan me bellen op 06-14932465.‘’