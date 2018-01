Apeldoornse IS-verdachte (24) opgepakt in Turkije

updateDe Turkse politie heeft een 24-jarige Apeldoornse IS-verdachte gearresteerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichtgeving van Turkse media . De vrouw is in de zuidoostelijke provincie Sanliurfa opgepakt. Ook een Algerijn die in Nederland woont is gearresteerd.

Volgens de Turkse media zou het gaan om Xaviera S. Zij staat sinds 2016 op de Nederlandse Sanctielijst Terrorisme. Op die lijst staat ook de in Nederland wonende Algerijn. Ook was Interpol naar de twee op zoek. In 2016 zijn haar tegoeden bevroren, is te lezen op de website van de Nederlandse overheid.

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken (BuZa) bevestigt dat er contact is met de familie van de 24-jarige vrouw. Formeel kan de overheid niet zeggen dat het om de Apeldoornse gaat in verband met privacy-regels. De ambassade in Turkije heeft contact met de vrouw. Ook over haar rol in IS-gebied kan de woordvoerder niets zeggen. ,,Uitreizigers die in Nederland aankomen worden aangehouden voor verhaal, het Openbaar Ministerie doet dan onderzoek'', zegt de woordvoerder. Op dit moment is nog niet bekend of Nederland Turkije zal vragen haar op het vliegtuig te zetten naar ons land.

Apeldoorn

Xaviera werd in 1993 geboren in Apeldoorn. De gemeente kan nog niet bevestigen of ze er nog ingeschreven staat. Op Facebook bericht Xaviera in 2013 dat het geloof heeft gevonden in de islam. Ze is op dat moment een 'bekeerling van 19 jaar oud, en van Antilliaans-Nederlandse afkomst'. Een goed ingevoerde bron bevestigt dat het Facebook bericht van de geboren Apeldoornse is.

Ze vertelt op de pagina 'Islam en wij' dat ze een moeilijke jeugd heeft gehad en dat ze op jonge leeftijd moeder is geworden van een jongetje. In 2012 kwam ze met haar zoontje op straat te staan - twee jaar na haar examen bij het Sprengeloo College in Apeldoorn. Een jaar later krijgt ze een eigen huis waar ze hoopt 'voorgoed te kunnen blijven wonen' met hem - zegt ze in 2013. Het is onduidelijk hoe het haar daarna vergaat en hoe ze uiteindelijk in IS-gebied belandt. Ook is niet duidelijk waar haar zoontje nu is.

Operatie

De arrestaties werden verricht tijdens een operatie die werd opgezet nadat de Turkse politie informatie had gekregen over de vermoedelijke IS-leden, die vanuit Syrië naar Turkije zouden zijn gesmokkeld.

15 arrestaties

In totaal werden dertien terreurverdachten en twee smokkelaars gearresteerd. Onder de terreurverdachten waren naast de Nederlandse vrouw zeven Algerijnen, twee Irakezen, een Egyptenaar, een Marokkaan en een Brit. Twee Syriërs zouden hen de grens over smokkelen.